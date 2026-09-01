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Credence в Houston

Credence

О месте

Элегантный и высококлассный ресторан американской и южно-техасской кухни, вдохновленный традициями ранчо. Заведение отмечено в гиде Мишлен и славится блюдами на живом огне, стейками премиум-класса и изысканной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

9757 Katy Fwy #170, Houston, TX 77024
+17135682525
credencehtx.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 21:00
Вторник 11:00 - 21:00
Среда 11:00 - 21:00
Четверг 11:00 - 21:00
Пятница 11:00 - 22:00
Суббота 10:00 - 22:00
Воскресенье 10:00 - 21:00
Контакты
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