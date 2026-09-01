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The Marigold Club в Houston

The Marigold Club

О месте

Изысканный ресторан в районе Монтроз, созданный холдингом Goodnight Hospitality. Заведение под руководством шеф-повара Остина Уэйтера сочетает элегантность британских частных клубов Лондона и классическую французскую кухню.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

2531 Kuester St, Houston, TX 77006
+18327811901
themarigoldclub.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница10:30 - 23:00
Суббота10:30 - 23:00
Воскресенье10:30 - 22:00
Контакты
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