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ChòpnBlọk в Houston

ChòpnBlọk

О месте

Популярный ресторан западноафриканской кухни, основанный шеф-поваром Опе Амосу. Заведение знакомит гостей с культурой Западной Африки через современные интерпретации традиционных блюд, яркие специи, свежие локальные ингредиенты и авторские коктейли.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

401 Franklin St, Houston, TX 77201
+12816315009
chopnblok.co

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 21:00
Вторник 11:00 - 21:00
Среда 11:00 - 21:00
Четверг 11:00 - 22:00
Пятница 11:00 - 22:00
Суббота 11:00 - 22:00
Воскресенье 11:00 - 21:00
Контакты
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