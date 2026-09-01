ChòpnBlọk в Houston
О месте
Популярный ресторан западноафриканской кухни, основанный шеф-поваром Опе Амосу. Заведение знакомит гостей с культурой Западной Африки через современные интерпретации традиционных блюд, яркие специи, свежие локальные ингредиенты и авторские коктейли.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
401 Franklin St, Houston, TX 77201
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 21:00
Вторник 11:00 - 21:00
Среда 11:00 - 21:00
Четверг 11:00 - 22:00
Пятница 11:00 - 22:00
Суббота 11:00 - 22:00
Воскресенье 11:00 - 21:00