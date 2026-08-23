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R Bar в Куала-Лумпуре

R Bar

О месте

Стильный и уютный лаунж-бар, предлагающий изысканные коктейли, премиальные вина и развлекательную программу в центре города. Он известен своей атмосферой, вдохновленной местными мотивами, где можно отдохнуть на удобных диванах.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

and, Ground Floor, Renaissance Kuala Lumpur Hotel Corner of Jalan Sultan Ismail, Jln Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60327068088
www.rbarkl.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 00:00
Вторник 10:00 - 00:00
Среда 10:00 - 00:00
Четверг 10:00 - 00:00
Пятница 10:00 - 00:00
Суббота 10:00 - 00:00
Воскресенье 10:00 - 00:00
Контакты
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