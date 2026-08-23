R Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Стильный и уютный лаунж-бар, предлагающий изысканные коктейли, премиальные вина и развлекательную программу в центре города. Он известен своей атмосферой, вдохновленной местными мотивами, где можно отдохнуть на удобных диванах.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
and, Ground Floor, Renaissance Kuala Lumpur Hotel Corner of Jalan Sultan Ismail, Jln Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 00:00
Вторник 10:00 - 00:00
Среда 10:00 - 00:00
Четверг 10:00 - 00:00
Пятница 10:00 - 00:00
Суббота 10:00 - 00:00
Воскресенье 10:00 - 00:00