Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Mai Bar в Куала-Лумпуре

Mai Bar

О месте

Популярный руфтоп-бар в стиле «Тики» (полинезийская тематика), расположенный на 30-м этаже отеля Aloft Kuala Lumpur Sentral. Он известен своей непринужденной атмосферой, фирменными коктейлями, живой музыкой и панорамным видом на город прямо у бассейна.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

5, Jalan Stesen Sentral, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60327231125
www.marriott.com/en-us/dining/restaurant-bar/kulal-aloft-kuala-lumpur-sentral/6467357-maibar.mi

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 00:00
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 00:00
Пятница 16:00 - 00:00
Суббота 16:00 - 00:00
Воскресенье 16:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM