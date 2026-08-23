Mai Bar в Куала-Лумпуре

О месте

Популярный руфтоп-бар в стиле «Тики» (полинезийская тематика), расположенный на 30-м этаже отеля Aloft Kuala Lumpur Sentral. Он известен своей непринужденной атмосферой, фирменными коктейлями, живой музыкой и панорамным видом на город прямо у бассейна.