Mai Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Популярный руфтоп-бар в стиле «Тики» (полинезийская тематика), расположенный на 30-м этаже отеля Aloft Kuala Lumpur Sentral. Он известен своей непринужденной атмосферой, фирменными коктейлями, живой музыкой и панорамным видом на город прямо у бассейна.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
5, Jalan Stesen Sentral, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 00:00
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 00:00
Пятница 16:00 - 00:00
Суббота 16:00 - 00:00
Воскресенье 16:00 - 00:00