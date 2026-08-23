Sky51 в Куала-Лумпуре

О месте

Бар оформлен в стиле спикизи, в котором ждет живая музыка в помещении и авторские коктейли, приготовленные опытными барменами. С открытой террасы открываются лучшие панорамные виды на город, от башни KL Tower до башен-близнецов Петронас. VIP-члены смогут насладиться вечеринкой на верхней террасе в приватной обстановке.