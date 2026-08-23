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Sky51 в Куала-Лумпуре

Sky51

О месте

Бар оформлен в стиле спикизи, в котором ждет живая музыка в помещении и авторские коктейли, приготовленные опытными барменами. С открытой террасы открываются лучшие панорамные виды на город, от башни KL Tower до башен-близнецов Петронас. VIP-члены смогут насладиться вечеринкой на верхней террасе в приватной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

EQ, Equatorial Plaza, Jln Sultan Ismail, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
+60327897777
www.eqkualalumpur.equatorial.com/en/dining/sky51?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google-business-profile&utm_content=homepage-gmb

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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