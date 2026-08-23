Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Living Room в Куала-Лумпуре

Living Room

О месте

Находится в отеле W Kuala Lumpur — это не просто классический бар, а стильное гибридное пространство на 8-м этаже, которое меняет свой характер в течение дня.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Level UG, The Westin Kuala Lumpur, 199, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
+60327738015
marriottbonvoyasia.com/restaurants-bars/the-westin-kuala-lumpur-the-living-room

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 22:00
Вторник06:00 - 22:00
Среда06:00 - 22:00
Четверг06:00 - 22:00
Пятница06:00 - 22:00
Суббота06:00 - 22:00
Воскресенье06:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM