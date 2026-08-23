Living Room в Куала-Лумпуре
О месте
Находится в отеле W Kuala Lumpur — это не просто классический бар, а стильное гибридное пространство на 8-м этаже, которое меняет свой характер в течение дня.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Level UG, The Westin Kuala Lumpur, 199, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 22:00
Вторник06:00 - 22:00
Среда06:00 - 22:00
Четверг06:00 - 22:00
Пятница06:00 - 22:00
Суббота06:00 - 22:00
Воскресенье06:00 - 22:00