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Astor Bar в Куала-Лумпуре

Astor Bar

О месте

Элитный, изысканный бар, расположенный в отеле The St. Regis Kuala Lumpur, предлагающий атмосферу старого Нью-Йорка, классические и фирменные коктейли, премиальный алкоголь и широкий выбор шампанского. Заведение отличается элегантным дизайном, сочетающим современный гламур с классическим стилем, и является идеальным местом для ценителей высокой миксологии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Level 2, The St. Regis Kuala Lumpur, No.6, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60327276696
www.astorbarkl.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 00:00
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00
Воскресенье 17:00 - 00:00
Контакты
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