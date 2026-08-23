Astor Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Элитный, изысканный бар, расположенный в отеле The St. Regis Kuala Lumpur, предлагающий атмосферу старого Нью-Йорка, классические и фирменные коктейли, премиальный алкоголь и широкий выбор шампанского. Заведение отличается элегантным дизайном, сочетающим современный гламур с классическим стилем, и является идеальным местом для ценителей высокой миксологии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Level 2, The St. Regis Kuala Lumpur, No.6, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 00:00
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00
Воскресенье 17:00 - 00:00