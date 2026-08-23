Aviary Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Культовый коктейль-бар, расположенный в отеле Hilton Kuala Lumpur (KL Sentral), известный как историческое место рождения знаменитого коктейля Jungle Bird. Бар предлагает уютную атмосферу, изысканные коктейли, включая классический Jungle Bird на основе темного рома, и примыкает к гриль-ресторану.
Особенности
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3, Jalan Stesen Sentral, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 00:00
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00
Воскресенье 17:00 - 00:00