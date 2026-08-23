WET Deck в Куала-Лумпуре
О месте
Стильный бар у бассейна на 12-м этаже, известный панорамным видом на башни-близнецы Петронас вблизи. Место популярно своими фирменными коктейлями, диджей-сетами, активной ночной жизнью и непринужденной атмосферой, доступной как гостям отеля, так и посетителям с улицы.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Level 12, W, 121, Jln Ampang, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 01:00
Четверг10:00 - 01:00
Пятница10:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 00:00