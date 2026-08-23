WET Deck в Куала-Лумпуре

О месте

Стильный бар у бассейна на 12-м этаже, известный панорамным видом на башни-близнецы Петронас вблизи. Место популярно своими фирменными коктейлями, диджей-сетами, активной ночной жизнью и непринужденной атмосферой, доступной как гостям отеля, так и посетителям с улицы.