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Arthur's Storehouse в Куала-Лумпуре

Arthur's Storehouse

О месте

Первый флагманский ресторан и бар Guinness в Малайзии. Заведение предлагает уникальную атмосферу ирландского паба, фирменные блюда с добавлением пива Guinness, коктейли, а также эксклюзивную сувенирную продукцию.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

LOT C4.06.02, Pavilion KL Shopping Mall, 168, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur
+601116268905
arthursstorehouse.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 01:00
Вторник11:00 - 01:00
Среда11:00 - 01:00
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 01:00
Контакты
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