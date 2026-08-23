Arthur's Storehouse в Куала-Лумпуре
О месте
Первый флагманский ресторан и бар Guinness в Малайзии. Заведение предлагает уникальную атмосферу ирландского паба, фирменные блюда с добавлением пива Guinness, коктейли, а также эксклюзивную сувенирную продукцию.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
LOT C4.06.02, Pavilion KL Shopping Mall, 168, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 01:00
Вторник11:00 - 01:00
Среда11:00 - 01:00
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 01:00