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Immersify Kuala Lumpur в Куала-Лумпуре

Immersify Kuala Lumpur

О месте

Первая в Малайзии постоянная иммерсивная галерея цифрового искусства, расположенная на площади около 2800 кв. м в The Labs at BBCC. Пространство предлагает 11 интерактивных зон с 3D-звуком и проекциями, создающими сюрреалистичные миры, включая «светящиеся сады» и зоны для творчества, где оживают рисунки.

Контакты

Ground Floor, The Labs City Centre, 2, Jln Hang Tuah, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
+60127842661
immersifykl.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 22:00
Вторник10:00 - 22:00
Среда10:00 - 22:00
Четверг10:00 - 22:00
Пятница10:00 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00
Контакты
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