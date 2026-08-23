Immersify Kuala Lumpur в Куала-Лумпуре
О месте
Первая в Малайзии постоянная иммерсивная галерея цифрового искусства, расположенная на площади около 2800 кв. м в The Labs at BBCC. Пространство предлагает 11 интерактивных зон с 3D-звуком и проекциями, создающими сюрреалистичные миры, включая «светящиеся сады» и зоны для творчества, где оживают рисунки.
Контакты
Ground Floor, The Labs City Centre, 2, Jln Hang Tuah, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 22:00
Вторник10:00 - 22:00
Среда10:00 - 22:00
Четверг10:00 - 22:00
Пятница10:00 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00