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+n by UR-MU в Куала-Лумпуре

+n by UR-MU

О месте

Частный музей современного искусства в, предлагающий уникальное сочетание искусства, архитектуры и культурного наследия. Филиалы в Букит Бинтанг, Раджа Чулан и на Jalan Tun HS Lee представляют эклектичные коллекции, включая живопись, скульптуру и моду, в атмосферных пространствах.

Контакты

131, 133, Jalan Tun H S Lee, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60320221780
theplusn.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 11:00 - 19:00
Четверг 11:00 - 19:00
Пятница 11:00 - 19:00
Суббота 11:00 - 19:00
Воскресенье 11:00 - 19:00
Контакты
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