+n by UR-MU в Куала-Лумпуре

О месте

Частный музей современного искусства в, предлагающий уникальное сочетание искусства, архитектуры и культурного наследия. Филиалы в Букит Бинтанг, Раджа Чулан и на Jalan Tun HS Lee представляют эклектичные коллекции, включая живопись, скульптуру и моду, в атмосферных пространствах.