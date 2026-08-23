+n by UR-MU в Куала-Лумпуре
О месте
Частный музей современного искусства в, предлагающий уникальное сочетание искусства, архитектуры и культурного наследия. Филиалы в Букит Бинтанг, Раджа Чулан и на Jalan Tun HS Lee представляют эклектичные коллекции, включая живопись, скульптуру и моду, в атмосферных пространствах.
Контакты
131, 133, Jalan Tun H S Lee, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 11:00 - 19:00
Четверг 11:00 - 19:00
Пятница 11:00 - 19:00
Суббота 11:00 - 19:00
Воскресенье 11:00 - 19:00