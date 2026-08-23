О месте

Уникальный, современный арт-музей, открывшийся в начале 2022 года в оживленном центре Куала-Лумпура. Он предлагает эклектичную коллекцию искусства на 10 тематических уровнях, включая сад скульптур на крыше, выделяясь среди других достопримечательностей столицы своей необычностью.