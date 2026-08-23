Urban Museum в Куала-Лумпуре
О месте
Уникальный, современный арт-музей, открывшийся в начале 2022 года в оживленном центре Куала-Лумпура. Он предлагает эклектичную коллекцию искусства на 10 тематических уровнях, включая сад скульптур на крыше, выделяясь среди других достопримечательностей столицы своей необычностью.
Контакты
3, Jalan Bedara, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 11:00 - 19:00
Четверг 11:00 - 19:00
Пятница 11:00 - 19:00
Суббота 11:00 - 19:00
Воскресенье 11:00 - 19:00