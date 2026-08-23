Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Urban Museum в Куала-Лумпуре

Urban Museum

О месте

Уникальный, современный арт-музей, открывшийся в начале 2022 года в оживленном центре Куала-Лумпура. Он предлагает эклектичную коллекцию искусства на 10 тематических уровнях, включая сад скульптур на крыше, выделяясь среди других достопримечательностей столицы своей необычностью.

Контакты

3, Jalan Bedara, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60321103004
ur-mu.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 11:00 - 19:00
Четверг 11:00 - 19:00
Пятница 11:00 - 19:00
Суббота 11:00 - 19:00
Воскресенье 11:00 - 19:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM