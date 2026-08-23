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Bank Negara Malaysia в Куала-Лумпуре

Bank Negara Malaysia

О месте

Современный, интерактивный и бесплатный музей, посвященный истории денег, экономики и искусства Малайзии. Он расположен в здании Sasana Kijang, предлагает 6 тематических галерей на 4 этажах, включая уникальную нумизматическую коллекцию, и ориентирован на посетителей всех возрастов.

Контакты

Sasana Kijang, 2, Jalan Dato Onn, Kuala Lumpur, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60327846482
museum.bnm.gov.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00
Контакты
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