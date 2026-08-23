Bank Negara Malaysia в Куала-Лумпуре

О месте

Современный, интерактивный и бесплатный музей, посвященный истории денег, экономики и искусства Малайзии. Он расположен в здании Sasana Kijang, предлагает 6 тематических галерей на 4 этажах, включая уникальную нумизматическую коллекцию, и ориентирован на посетителей всех возрастов.