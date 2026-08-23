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Muzium Tekstil Negara в Куала-Лумпуре

Muzium Tekstil Negara

О месте

Культурный центр, посвященный истории, производству и разнообразию текстиля Малайзии. Музей, открытый в 2010 году, расположен в историческом колониальном здании 1896 года на площади Независимости (Мердека). В четырех галереях на двух этажах представлены коллекции батика, сонгкета, традиционной одежды и украшений различных народностей Малайзии.

Контакты

26, Jalan Sultan Hishamuddin, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60326943457
www.muziumtekstilnegara.gov.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00
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