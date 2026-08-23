Muzium Tekstil Negara в Куала-Лумпуре
О месте
Культурный центр, посвященный истории, производству и разнообразию текстиля Малайзии. Музей, открытый в 2010 году, расположен в историческом колониальном здании 1896 года на площади Независимости (Мердека). В четырех галереях на двух этажах представлены коллекции батика, сонгкета, традиционной одежды и украшений различных народностей Малайзии.
Контакты
26, Jalan Sultan Hishamuddin, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00