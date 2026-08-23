KLCC Park в Куала-Лумпуре

О месте

Живописный городской оазис площадью около 20 гектаров, расположенный в самом центре Куала-Лумпура у подножия башен-близнецов Петронас. Это популярное место отдыха с искусственным озером, музыкальным фонтаном, детским бассейном и зонами для прогулок, гармонично сочетающее природу с городской архитектурой.