KLCC Park в Куала-Лумпуре
О месте
Живописный городской оазис площадью около 20 гектаров, расположенный в самом центре Куала-Лумпура у подножия башен-близнецов Петронас. Это популярное место отдыха с искусственным озером, музыкальным фонтаном, детским бассейном и зонами для прогулок, гармонично сочетающее природу с городской архитектурой.
Контакты
City Centre, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 06:00 - 22:00
Вторник 06:00 - 22:00
Среда 06:00 - 22:00
Четверг 06:00 - 22:00
Пятница 06:00 - 22:00
Суббота 06:00 - 22:00
Воскресенье 06:00 - 22:00