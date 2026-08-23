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Sri Maha Mariamman Temple в Куала-Лумпуре

Sri Maha Mariamman Temple

О месте

Старейший действующий индуистский храм, основанный в 1873 году вблизи Чайнатауна. Это яркий южноиндийский храм с 23-метровой башней-гопурамом, украшенной сотнями статуй божеств. Посвящен богине Мариамман, защитнице от болезней, и является важным местом паломничества.

Контакты

163, Jalan Tun H S Lee, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60320783467

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 20:30
Вторник06:00 - 20:30
Среда06:00 - 20:30
Четверг06:00 - 20:30
Пятница06:00 - 21:30
Суббота06:00 - 21:00
Воскресенье06:00 - 20:30
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