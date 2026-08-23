Sri Maha Mariamman Temple в Куала-Лумпуре
О месте
Старейший действующий индуистский храм, основанный в 1873 году вблизи Чайнатауна. Это яркий южноиндийский храм с 23-метровой башней-гопурамом, украшенной сотнями статуй божеств. Посвящен богине Мариамман, защитнице от болезней, и является важным местом паломничества.
Контакты
163, Jalan Tun H S Lee, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 20:30
Вторник06:00 - 20:30
Среда06:00 - 20:30
Четверг06:00 - 20:30
Пятница06:00 - 21:30
Суббота06:00 - 21:00
Воскресенье06:00 - 20:30