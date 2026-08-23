Sao Nam в Куала-Лумпуре
О месте
Известный вьетнамский ресторан, отмеченный наградой Michelin Bib Gourmand, который предлагает аутентичную кухню, разработанную знаменитым шеф-поваром г-жой Кам Ван. Ресторан с более чем 10-летней историей славится своей уютной атмосферой, напоминающей Вьетнам, и фирменным супом фо.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
25, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 22:00
Вторник 12:00 - 22:00
Среда 12:00 - 22:00
Четверг 12:00 - 22:00
Пятница 12:00 - 22:00
Суббота 12:00 - 22:30
Воскресенье 12:00 - 22:00