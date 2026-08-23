Beta KL в Куала-Лумпуре
О месте
Известный ресторан современной малазийской кухни в Куала-Лумпуре, отмеченный звездой Мишлен, который предлагает гастрономическое путешествие по региональным вкусам Малайзии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Lot 163, 10, Jalan Perak, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 23:00
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 18:00 - 23:00
Суббота 18:00 - 23:00
Воскресенье 18:00 - 23:00