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Beta KL в Куала-Лумпуре

Beta KL

О месте

Известный ресторан современной малазийской кухни в Куала-Лумпуре, отмеченный звездой Мишлен, который предлагает гастрономическое путешествие по региональным вкусам Малайзии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Lot 163, 10, Jalan Perak, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60192121094
www.betakl.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 23:00
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 18:00 - 23:00
Суббота 18:00 - 23:00
Воскресенье 18:00 - 23:00
Контакты
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