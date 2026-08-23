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Dewakan в Куала-Лумпуре

Dewakan

О месте

Культовый ресторан современной малайзийской кухни , удостоенный звезд Мишлен. Он предлагает дегустационные меню, основанные на местных ингредиентах, ферментации и уникальных культурных традициях, с потрясающим видом на город.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Platinum Park, Level 48, Skyviews, Naza Tower @, Persiaran KLCC, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
+60127896720
www.dewakan.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 23:30
Вторник 18:00 - 23:30
Среда 18:00 - 23:30
Четверг 18:00 - 23:30
Пятница 18:00 - 23:30
Суббота 18:00 - 23:30
Контакты
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