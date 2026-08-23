Dewakan в Куала-Лумпуре
О месте
Культовый ресторан современной малайзийской кухни , удостоенный звезд Мишлен. Он предлагает дегустационные меню, основанные на местных ингредиентах, ферментации и уникальных культурных традициях, с потрясающим видом на город.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Platinum Park, Level 48, Skyviews, Naza Tower @, Persiaran KLCC, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 23:30
Вторник 18:00 - 23:30
Среда 18:00 - 23:30
Четверг 18:00 - 23:30
Пятница 18:00 - 23:30
Суббота 18:00 - 23:30