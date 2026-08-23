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Coast by Kayra в Куала-Лумпуре

Coast by Kayra

О месте

Изысканный ресторан, предлагающий современные интерпретации традиционной кухни Кералы (Южная Индия) с акцентом на морепродукты и малабарские специи. Это заведение высокой кухни, отмеченное гидом Michelin, сочетает свежие местные продукты Малайзии с аутентичными рецептами «страны Бога».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Lot G03-G05, Ground Floor, The Starhill, 181, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60172157264
coast.kayra.com.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 22:00
Вторник12:30 - 22:00
Среда 12:00 - 22:00
Четверг 12:00 - 22:00
Пятница 12:00 - 22:00
Суббота 12:00 - 22:00
Воскресенье 12:00 - 22:00
Контакты
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