Aliyaa Island Restaurant & Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Популярный ресторан аутентичной шри-ланкийской кухни, работающий с 2007 года. Заведение известно фирменными карри, морепродуктами и уютной атмосферой в районе Bukit Damansara, предлагая как халяльные, так и вегетарианские блюда. Включен в гид MICHELIN.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
No 48 G&M, Jalan Medan Setia 2, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00