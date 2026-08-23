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Chim by Chef Noom в Куала-Лумпуре

Chim by Chef Noom

О месте

Изысканный ресторан современной тайской кухни, отмеченный одной звездой Мишлен.Ресторан, основанный звездным шеф-поваром Ноомом, предлагает креативные дегустационные сеты, сочетающие традиционные тайские вкусы с современными техниками и высококачественными ингредиентами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

L2-03, TSLAW Tower, 39, Jalan Kamuning, Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60133755181
chimdining.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:30 - 23:00
Среда 17:30 - 23:00
Четверг 17:30 - 23:00
Пятница 17:30 - 23:00
Суббота 17:30 - 23:00
Воскресенье 17:30 - 23:00
Контакты
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