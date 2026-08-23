Chim by Chef Noom в Куала-Лумпуре
О месте
Изысканный ресторан современной тайской кухни, отмеченный одной звездой Мишлен.Ресторан, основанный звездным шеф-поваром Ноомом, предлагает креативные дегустационные сеты, сочетающие традиционные тайские вкусы с современными техниками и высококачественными ингредиентами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
L2-03, TSLAW Tower, 39, Jalan Kamuning, Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:30 - 23:00
Среда 17:30 - 23:00
Четверг 17:30 - 23:00
Пятница 17:30 - 23:00
Суббота 17:30 - 23:00
Воскресенье 17:30 - 23:00