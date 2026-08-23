MTR 1924 Malaysia в Куала-Лумпуре
О месте
Известный ресторан аутентичной южноиндийской вегетарианской кухни, отмеченный гидом MICHELIN Bib Gourmand 2026 за высокое качество и доступные цены. Он славится своей 100-летней историей, фирменными рава идли и фильтр-кофе.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
69, Jalan Thambipillay, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 22:30
Вторник08:00 - 22:30
Среда08:00 - 22:30
Четверг08:00 - 22:30
Пятница08:00 - 22:30
Суббота08:00 - 22:30
Воскресенье08:00 - 22:30