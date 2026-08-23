Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

MTR 1924 Malaysia в Куала-Лумпуре

MTR 1924 Malaysia

О месте

Известный ресторан аутентичной южноиндийской вегетарианской кухни, отмеченный гидом MICHELIN Bib Gourmand 2026 за высокое качество и доступные цены. Он славится своей 100-летней историей, фирменными рава идли и фильтр-кофе.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

69, Jalan Thambipillay, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60322764924
www.mtr1924malaysia.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 22:30
Вторник08:00 - 22:30
Среда08:00 - 22:30
Четверг08:00 - 22:30
Пятница08:00 - 22:30
Суббота08:00 - 22:30
Воскресенье08:00 - 22:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM