Terrace Restaurant в Лиссабоне

О месте

Современный гастрономический оазис, объединяющий эстетику «городского сада» с изысканной кухней фьюжн. Светлое пространство с панорамными окнами и обилием живой зелени предлагает уникальное меню, в котором португальские морепродукты и фермерское мясо встречаются с экзотическими восточными вкусами. Ресторан особенно ценится за безупречный сервис.