Terrace Restaurant в Лиссабоне
О месте
Современный гастрономический оазис, объединяющий эстетику «городского сада» с изысканной кухней фьюжн. Светлое пространство с панорамными окнами и обилием живой зелени предлагает уникальное меню, в котором португальские морепродукты и фермерское мясо встречаются с экзотическими восточными вкусами. Ресторан особенно ценится за безупречный сервис.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Praça Príncipe Perfeito, 1990-221 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:30
Вторник07:00 - 22:30
Среда07:00 - 22:30
Четверг07:00 - 22:30
Пятница07:00 - 22:30
Суббота07:00 - 22:30
Воскресенье07:00 - 22:30