Fifty Seconds в Лиссабоне

О месте

Элитный ресторан с 2 звездами Мишлен, расположенный на вершине башни Васко да Гама (120 метров) в отеле Myriad by SANA. Он предлагает высокую кухню с панорамным видом на реку Тежу. Шеф-повар создает дегустационные меню, сочетающие португальские ингредиенты с международными акцентами.