Fifty Seconds в Лиссабоне
О месте
Элитный ресторан с 2 звездами Мишлен, расположенный на вершине башни Васко да Гама (120 метров) в отеле Myriad by SANA. Он предлагает высокую кухню с панорамным видом на реку Тежу. Шеф-повар создает дегустационные меню, сочетающие португальские ингредиенты с международными акцентами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
R. Cais das Naus Lote 2.21.01, 1990-173 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 22:00
Среда18:30 - 22:00
Четверг18:30 - 22:00
Пятница18:30 - 22:00
Суббота18:30 - 22:00