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Fifty Seconds в Лиссабоне

Fifty Seconds

О месте

Элитный ресторан с 2 звездами Мишлен, расположенный на вершине башни Васко да Гама (120 метров) в отеле Myriad by SANA. Он предлагает высокую кухню с панорамным видом на реку Тежу. Шеф-повар создает дегустационные меню, сочетающие португальские ингредиенты с международными акцентами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

R. Cais das Naus Lote 2.21.01, 1990-173 Lisboa
+351211525380

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 22:00
Среда18:30 - 22:00
Четверг18:30 - 22:00
Пятница18:30 - 22:00
Суббота18:30 - 22:00
Контакты
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