Marlene в Лиссабоне
О месте
Ресторан высокой кухни в Лиссабоне, возглавляемый известным шеф-поваром Марлен Виейра, первой женщиной в Португалии, получившей звезду Мишлен. Ресторан предлагает изысканные дегустационные меню (9 или 12 блюд), сочетающие португальские традиции с современными техниками. Расположен с видом на реку Тежу возле круизного терминала.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Doca do Jardim do Tabaco Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Av. Infante Dom Henrique, 1100-651 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00