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EPUR в Лиссабоне

EPUR

О месте

Изысканный ресторан, удостоенный звезды Мишлен, расположенный в центре Лиссабона (район Шиаду) под руководством шеф-повара Венсана Фаржа. Заведение предлагает современную европейскую кухню с акцентом на овощи, сезонность и философию «максимальной изысканности через простоту». Гостей ждут дегустационные сеты, открытая кухня и панорамный вид на город.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1200-289 Lisboa
+351213460519

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 21:30
Среда19:30 - 21:30
Четверг19:30 - 21:30
Пятница19:30 - 21:30
Суббота19:30 - 21:30
Контакты
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