EPUR в Лиссабоне

О месте

Изысканный ресторан, удостоенный звезды Мишлен, расположенный в центре Лиссабона (район Шиаду) под руководством шеф-повара Венсана Фаржа. Заведение предлагает современную европейскую кухню с акцентом на овощи, сезонность и философию «максимальной изысканности через простоту». Гостей ждут дегустационные сеты, открытая кухня и панорамный вид на город.