EPUR в Лиссабоне
О месте
Изысканный ресторан, удостоенный звезды Мишлен, расположенный в центре Лиссабона (район Шиаду) под руководством шеф-повара Венсана Фаржа. Заведение предлагает современную европейскую кухню с акцентом на овощи, сезонность и философию «максимальной изысканности через простоту». Гостей ждут дегустационные сеты, открытая кухня и панорамный вид на город.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1200-289 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 21:30
Среда19:30 - 21:30
Четверг19:30 - 21:30
Пятница19:30 - 21:30
Суббота19:30 - 21:30