Banzé na Petiscaria в Лиссабоне
О месте
Уютный ресторан в Лиссабоне (район Пикуаш), предлагающий современную интерпретацию традиционных португальских закусок (petiscos) и морепродуктов. Известен своей непринужденной атмосферой, качественным обслуживанием и оригинальной подачей блюд.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
R. Tomás Ribeiro, 1050-225 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:30
Вторник12:00 - 02:30
Среда12:00 - 02:30
Четверг12:00 - 02:30
Пятница12:00 - 02:30
Суббота12:00 - 02:30
Воскресенье12:00 - 02:30