Rocco в Лиссабоне

О месте

Изысканный ресторанный комплекс, расположенный в отеле The Ivens в районе Шиаду, сочетающий итальянскую кухню, оживленный гастробар и потрясающий дизайн от Лазаро Роза-Виолана. Это место известно своей кинематографичной атмосферой, разделенной на три зоны (Gastrobar, Crudo Bar, Ristorante), предлагая как классические блюда, так и морепродукты.