Rocco в Лиссабоне
О месте
Изысканный ресторанный комплекс, расположенный в отеле The Ivens в районе Шиаду, сочетающий итальянскую кухню, оживленный гастробар и потрясающий дизайн от Лазаро Роза-Виолана. Это место известно своей кинематографичной атмосферой, разделенной на три зоны (Gastrobar, Crudo Bar, Ristorante), предлагая как классические блюда, так и морепродукты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
R. Ivens 14, 1200-227 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 01:00
Вторник08:00 - 01:00
Среда08:00 - 01:00
Четверг08:00 - 01:00
Пятница08:00 - 01:00
Суббота08:00 - 01:00
Воскресенье08:00 - 01:00