Suba в Лиссабоне

О месте

Изысканное гастрономическое место, расположенное на 7-м этаже отеля Verride Palácio Santa Catarina. Он славится панорамным видом на город и реку Тежу, креативной кухней от шеф-повара Фабио Алвеса и уютной атмосферой в стиле «speakeasy».