Suba в Лиссабоне
О месте
Изысканное гастрономическое место, расположенное на 7-м этаже отеля Verride Palácio Santa Catarina. Он славится панорамным видом на город и реку Тежу, креативной кухней от шеф-повара Фабио Алвеса и уютной атмосферой в стиле «speakeasy».
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Контакты
Tv. da Portuguesa 53, 1200-401 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 23:00
Четверг19:00 - 23:00
Пятница19:00 - 23:00
Суббота19:00 - 23:00
Воскресенье19:00 - 23:00