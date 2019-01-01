Plano в Лиссабоне

О месте

Авторский ресторан шеф-повара Витора Адао, расположенный в историческом районе Граса в Лиссабоне(открыт в августе 2019 года). Заведение известно своей концепцией «любовного письма» к региону Траз-уш-Монтеш, предлагая дегустационные меню, основанные на местных продуктах, сильном характере и традициях.