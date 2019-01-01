Plano в Лиссабоне
О месте
Авторский ресторан шеф-повара Витора Адао, расположенный в историческом районе Граса в Лиссабоне(открыт в августе 2019 года). Заведение известно своей концепцией «любовного письма» к региону Траз-уш-Монтеш, предлагая дегустационные меню, основанные на местных продуктах, сильном характере и традициях.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rua da Bela Vista à Graça 126, 1170-055 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 00:00
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 00:00