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Blue Bistrot в Лиссабоне

Blue Bistrot

О месте

Изысканный и уютный ресторан при отеле The Vintage Hotel & Spa в районе Принсипи-Реал, Лиссабон. Под руководством шеф-повара Жоао Силвы здесь подают классические блюда португальской комфортной еды из местных сезонных продуктов. Открыт ежедневно, предлагая гостям утонченную атмосферу и живописный патио.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

R. Barata Salgueiro 55, 1250-189 Lisboa
+351210405400

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:30
Вторник07:00 - 22:30
Среда07:00 - 22:30
Четверг07:00 - 22:30
Пятница07:00 - 22:30
Суббота07:00 - 22:30
Воскресенье07:00 - 22:30
Контакты
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