Blue Bistrot в Лиссабоне

О месте

Изысканный и уютный ресторан при отеле The Vintage Hotel & Spa в районе Принсипи-Реал, Лиссабон. Под руководством шеф-повара Жоао Силвы здесь подают классические блюда португальской комфортной еды из местных сезонных продуктов. Открыт ежедневно, предлагая гостям утонченную атмосферу и живописный патио.