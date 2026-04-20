Design Museum в London
О месте
Музей дизайна в Кенсингтоне полностью посвящён современному дизайну. Выставки исследуют новаторские тенденции и новейшие работы в различных формах и жанрах, создавая уникальное пространство для вдохновения.
Особенности
Wi-Fi
Парковка
Контакты
224-238 Kensington High St, London W8 6AG
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 18:00
Суббота 10:00 - 18:00
Воскресенье 10:00 - 18:00