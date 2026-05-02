Avalon Hollywood в Los Angeles
О месте
Легендарный Avalon, расположенный в самом сердце Голливуда, уже несколько десятилетий является одним из основных мест ночной жизни Лос-Анджелеса. Известный своей невероятной звуковой системой и выступлениями международных диджеев, он является меккой для поклонников электронной музыки.
Особенности
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Парковка
Контакты
1735 Vine St, Los Angeles, CA 90028
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 03:00
Суббота21:00 - 03:00