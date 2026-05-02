The Peppermint Club в Los Angeles
О месте
Шикарное место для живой музыки в Западном Голливуде, где особое внимание уделяется душевным выступлениям и интимным шоу. Интерьер клуба, выполненный в стиле 1960-х годов, делает его стильным местом, где можно увидеть выступления, потягивая крафтовые коктейли.
Особенности
Полный бар
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Парковка
Контакты
8713 Beverly Blvd, West Hollywood, CA 90048
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00