Профиль
EN

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) в Los Angeles

Los Angeles County Museum of Art (LACMA)

О месте

Крупнейший художественный музей на западе США, LACMA может похвастаться обширной коллекцией из более чем 150 000 произведений: от древнего до современного искусства. Его знаменитая инсталляция под открытым небом «Городской свет» — одна из самых знаковых достопримечательностей Лос-Анджелеса.

Контакты

5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
+13238576000
www.lacma.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 18:00
Вторник11:00 - 18:00
Четверг11:00 - 18:00
Пятница11:00 - 20:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM