Los Angeles County Museum of Art (LACMA) в Los Angeles
Крупнейший художественный музей на западе США, LACMA может похвастаться обширной коллекцией из более чем 150 000 произведений: от древнего до современного искусства. Его знаменитая инсталляция под открытым небом «Городской свет» — одна из самых знаковых достопримечательностей Лос-Анджелеса.
5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 18:00
Вторник11:00 - 18:00
Четверг11:00 - 18:00
Пятница11:00 - 20:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00