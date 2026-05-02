Griffith Park and Observatory в Los Angeles
В Гриффит-парке, одном из самых знаковых мест Лос-Анджелеса, есть пешеходные тропы, потрясающие виды на город и историческая обсерватория Гриффита. Это идеальное место для приключений на свежем воздухе или наблюдения за звездами: с образовательными выставками и бесплатными публичными телескопами.
2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA 90027
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00