Fabrik в Madrid
Один из самых больших ночных клубов Испании, Fabrik расположен на окраине Мадрида и известен тем, что здесь проходят масштабные мероприятия электронной музыки с участием всемирно известных диджеев. Индустриальная атмосфера клуба и передовая звуковая система создают незабываемые впечатления.
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Av. de la Industria, 82, 28970 Humanes de Madrid, Madrid
Суббота18:00 - 00:00
Воскресенье 00:00 - 06:00