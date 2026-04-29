Matadero Madrid в Madrid
О месте
Центр современного искусства, расположенный в здании бывшей скотобойни, Matadero Madrid — это динамичное пространство для современного искусства, театра, кино и дизайна. Культурный центр позволяет посетителям познакомиться с передовыми художественными проектами и современными перформансами.
Контакты
Pl. de Legazpi, 8, Arganzuela, 28045 Madrid
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 22:00
Вторник09:00 - 22:00
Среда09:00 - 22:00
Четверг09:00 - 22:00
Пятница09:00 - 22:00
Суббота09:00 - 22:00
Воскресенье09:00 - 22:00