Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Paco Roncero Restaurante в Мадриде

Paco Roncero Restaurante

О месте

Этот ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен, расположен в Casino de Madrid и возглавляется шеф-поваром Пако Ронсеро. Ресторан изысканно сочетает молекулярную кухню и авангардные техники. Кухня: Авангард

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

C. Alcalá, 15, Centro, 28014 Madrid
+34915321275

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник20:00 - 01:00
Среда20:00 - 01:00
Четверг13:30 - 01:00
Пятница13:30 - 01:00
Суббота13:30 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM