Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

StreetXO в Мадриде

StreetXO

О месте

Яркий и современный ресторан от шеф-повара Давида Муньоса StreetXO привносит энергию уличной еды в высокую кухню. Меню представляет собой слияние азиатских, латиноамериканских и европейских влияний в живой атмосфере открытой кухни. Кухня: Фьюжн

Особенности

Терраса
Посадочные места
Коктейльная карта
Вино и пиво
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

C. de Serrano, 47, Salamanca, 28001 Madrid

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM