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Saddle в Мадриде

Saddle

О месте

Изысканный и элегантный ресторан Saddle, отмеченный звездой Мишлен, представляет современную интерпретацию классической европейской кухни. Роскошная обстановка и безупречное обслуживание делают его идеальным выбором для особого случая. Кухня: Современная европейская

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

C. de Amador de los Ríos, 6, Chamberí, 28010 Madrid
+34912163936

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:30 - 00:30
Вторник13:30 - 00:30
Среда13:30 - 00:30
Четверг13:30 - 00:30
Пятница13:30 - 00:30
Суббота13:30 - 00:30
Контакты
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