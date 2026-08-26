The Fountain House в Манчестере
О месте
Традиционный гастропаб и ресторан с классической британской кухней в историческом здании. Известен открытой кухней, стильным интерьером и видом на Альберт-сквер.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
The Memorial Hall, 14 Albert Square, Manchester M2 5PE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 22:30
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 23:30
Суббота 12:00 - 23:30
Воскресенье 12:00 - 22:00