Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Cloud 23 в Манчестере

Cloud 23

О месте

Знаменитый панорамный коктейль-бар с захватывающими видами на Манчестер. Известен фирменными коктейлями, стильной атмосферой и живыми DJ-сетами

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Deansgate Hotel, The, 303 Deansgate, Manchester M3 4LQ
+441618701688
www.cloud23bar.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 22:00
Вторник15:00 - 22:00
Среда15:00 - 22:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 01:00
Суббота 11:00 - 01:00
Воскресенье 11:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM