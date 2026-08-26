Cloud 23 в Манчестере
О месте
Знаменитый панорамный коктейль-бар с захватывающими видами на Манчестер. Известен фирменными коктейлями, стильной атмосферой и живыми DJ-сетами
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Deansgate Hotel, The, 303 Deansgate, Manchester M3 4LQ
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 22:00
Вторник15:00 - 22:00
Среда15:00 - 22:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 01:00
Суббота 11:00 - 01:00
Воскресенье 11:00 - 22:00