Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Lawn Club в Манчестере

The Lawn Club

О месте

Популярный коктейль-бар и ресторан в Spinningfields с оживленной атмосферой, бездонными бранчами и необычными зонами отдыха. Идеальное место для встреч, вечеринок и отдыха с друзьями.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Можно с животными
Парковка

Контакты

Manchester M3 3HG
www.thelawnclub.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 00:00
Вторник 12:00 - 00:00
Среда 12:00 - 00:00
Четверг 12:00 - 00:30
Пятница 12:00 - 01:30
Суббота 12:00 - 01:30
Воскресенье 12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM