The Lawn Club в Манчестере
О месте
Популярный коктейль-бар и ресторан в Spinningfields с оживленной атмосферой, бездонными бранчами и необычными зонами отдыха. Идеальное место для встреч, вечеринок и отдыха с друзьями.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Можно с животными
Парковка
Контакты
Manchester M3 3HG
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 00:00
Вторник 12:00 - 00:00
Среда 12:00 - 00:00
Четверг 12:00 - 00:30
Пятница 12:00 - 01:30
Суббота 12:00 - 01:30
Воскресенье 12:00 - 00:00