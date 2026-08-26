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Erst в Манчестере

Erst

О месте

Популярный ресторан современной европейской кухни и бар натуральных вин с сезонными закусками для компании. Известен открытой кухней и непринужденной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

9 Murray St, Ancoats, Manchester M4 6HS
+441615473683
www.erst-mcr.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 13:00 - 22:30
Среда 13:00 - 22:30
Четверг 13:00 - 22:30
Пятница 13:00 - 22:30
Суббота 13:00 - 22:30
Контакты
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