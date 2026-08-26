Erst в Манчестере
О месте
Популярный ресторан современной европейской кухни и бар натуральных вин с сезонными закусками для компании. Известен открытой кухней и непринужденной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
9 Murray St, Ancoats, Manchester M4 6HS
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 13:00 - 22:30
Среда 13:00 - 22:30
Четверг 13:00 - 22:30
Пятница 13:00 - 22:30
Суббота 13:00 - 22:30