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Seta в Милане

Seta

О месте

Ресторан при отеле Mandarin Oriental с двумя звездами Мишлен. Предлагает итальянскую кухню с современными элементами и изысканным интерьером.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Via Monte di Pietà, 18, 20121 Milano MI
+390287318897

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:30 - 22:30
Среда12:30 - 22:30
Четверг12:30 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Контакты
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