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Van Diemen's Australian Pub в Ницце

Van Diemen's Australian Pub

О месте

Оживленный австралийский паб, известный своей непринужденной атмосферой, хорошим выбором пива и вкусными закусками.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

30 Cr Saleya, 06300 Nice
+33493545362

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00
Контакты
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