Van Diemen's Australian Pub в Ницце
О месте
Оживленный австралийский паб, известный своей непринужденной атмосферой, хорошим выбором пива и вкусными закусками.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
30 Cr Saleya, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00